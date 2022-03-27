Сын президента США Джо Байдена Хантер действительно мог содействовать обеспечению финансирования американского подрядчика на Украине, специализирующегося на исследованиях смертоносных патогенов. Об этом свидетельствуют электронные письма, обнаруженные британским таблоидом Daily Mail.

«Электронные письма с ноутбука Хантера показывают, что он помог получить миллионы долларов финансирования для Metabiota, подрядчика Министерства обороны, специализирующегося на исследованиях заболеваний, вызывающих пандемии, которые могут быть использованы в качестве биологического оружия», — пишет издание.

По данным таблоида, Хантер представил Metabiota газовой фирме на Украине Burisma для осуществления некоего «научного проекта»с участием украинских лабораторий высокого уровня биологической защиты.

«Электронные письма и данные оборонного контракта, проверенные Daily Mail, предполагают, что Хантер сыграл важную роль в обеспечении того, чтобы Metabiota могла проводить свои исследования патогенов всего в нескольких сотнях миль от границы с Россией», — отмечается в статье.

Издание пишет, что Metabiota работала на Украине на оборонного подрядчика США Black & Veatch (B&V), связанного с военной разведкой и построившего в стране лаборатории, проводившие анализы смертельных болезней и биологического оружия. При этом Хантер с коллегами из инвестиционной фирмы Rosemont Seneca Technology Partners (RSTP) привлекали деньги для технологическтх компаний, одной из которых могла оказать Metabiota. Она получила от RSTP 500 тысяч долларов.

Metabiota также тесно связана с Уханьским институтом вирусологии, который, как предполагается, может являться источником вспышки COVID-19.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия потребует от США объяснений по поводу данных о причастности инвестфонда сына президента США Джо Байдена Хантера к финансированию биолабораторий на Украине.

Минобороны РФ ранее показало на схеме, как финансировались лаборатории США на Украине. В программы по разработке биологического и химического оружия на территории Незалежной вложился и инвестиционный фонд Хантера Байдена Rosemont Seneca.