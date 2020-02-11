СМИ: Дочь медиамагната из Австралии приготовилась стать гендиректором «Би-би-си»

СМИ называют возможным кандидатом на должность нового генерального директора Элизабет Мердок. Дочери медиамагната исполнился 51 год.

Сейчас пост занимает Тони Холл. Однако место освободится 11 марта. Описание работы опубликовали на сайте «Би-би-си».

«Генеральный директор „Би-би-си“ занимает одну из самых публичных должностей в Великобритании. Это дает непревзойденную возможность возглавить многонациональную креативную организацию во время значимых изменений», — уточнили в должностной инструкции.