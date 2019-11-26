СМИ: десятки человек пострадали во время сильного землетрясения в Албании

Эпицентр подземных толчков располагался в 10 километрах к северо-западу от города Шиджак рядом с Тираной. Там же находится портовый город Дуррес, где и произошли основные разрушения. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информации о погибших пока нет. Подземные толчки также ощутили в Италии, Болгарии, Греции, Хорватии и других странах.