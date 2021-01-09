СМИ: демократы представят новые статьи по импичменту Трампа

Демократы в Палате представителей намерены представить новые статьи в предложение об импичменте действующему президенту Дональду Трампу.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. По их данным новые статьи будут представлены в понедельник, 11 января.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси уточнила, что в правительстве уже тоже раздумывают о досрочной отставке Трампа по 25-й поправке к Конституции. Тогда место президента займет его заместитель. В противном случае, процедуру импичмента инициируется Конгресс.

Избранный президент США Джо Байден заявил, что вопрос о досрочной отставке Трампа зависит от решения Конгресса.

На заседании палаты Конгресса Пелоси также заявила, что военные должны ограничить доступ действующего президента США к секретным кодам запуска ядерных ракет. Она уточнила, что уже переговорила с начальником Объединенного комитета штабов Марком Милли и попросила его принять меры.