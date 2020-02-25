СМИ: демократы попросили Помпео о новых санкциях против России

Сенаторы-демократы собрались отправить госсекретарю США Майку Помпео и главе Минфина Стивену Мнучину обращение с требованием ввести новые санкции против России. Теперь Москву обвиняют во вмешательстве в выборы 2020 года.

«Лидеры демократов в Сенате <...> направят госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину письмо с требованием ввести санкции против России и, вероятно, самого президента России Владимира Путина за попытку повлиять на президентские выборы 2020 года», — сообщило издание Axios со ссылкой на собственные источники.

В Кремле такие выпады в сторону России назвали паранойей. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в Москве готовы к тому, что по мере приближения даты выборов в США эта истерия будет только нарастать.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев между тем заявил, что призывы американских сенаторов-демократов к санкциям против России за мифическое вмешательство Москвы в президентские выборы-2020 в США можно расценивать как «глас вопиющего в пустыне». Также нужно учесть, что предвыборная кампания Демократической партии в этот раз проходит не очень успешно. Отсюда и истерика.

«Вместо того чтобы обращать все время внимание на Россию, им бы стоило обратить внимание, с чем партия подходит к выборам», — пояснил Рогулев.