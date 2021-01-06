СМИ: демократ Уорнок победил на выборах в сенат США в штате Джорджия

По данным телекомпании, комиссия обработала уже 98% бюллетеней. Сейчас у Уорнока 50,5% голосов, а у Леффлер — 49,5%. У республиканки нет никаких шансов, пишет RT.

Именно Джорджия стала основной ареной борьбы демократов и республиканцев за большинство мест в сенате. Победа Уорнока может обеспечить Демократической партии как минимум двухлетний контроль над верхней палатой Конгресса. Сейчас большинство у республиканцев (50 мест против 48).

В случае победы в Джорджии Уорнока и еще одного демократа, Джона Оссофа, с избранием Камалы Харрис вице-президентом Соединенных Штатов у партии появляется преимущество. Согласно американскому закону, если голоса законодателей делятся поровну, то вице-президент, возглавляющий сенат, принимает свое решение.