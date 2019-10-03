СМИ: дело сына Байдена перестали расследовать на Украине по просьбе США

Американист: импичмент Трампа ударит по его противникам Подробнее

Американский телеканал получил в свое распоряжение записи личного адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани. Последний лично разговаривал с Шокиным в январе 2019 года. СМИ уточнило, что аналогичные документы генеральный инспектор Госдепартамента передал в Конгресс.

«Господин Шокин пытался продолжать расследование, но в районе июня—июля 2015 года посол США (на Украине — прим. ред.) Джеффри Пайетт сказал ему, что к расследованию надо подходить „в белых перчатках“. По словам господина Шокина, это означало — не делайте ничего», — сказано в заметках Джулиани.

Также экс-генпрокурор Украины также заявил, что запрашивал информацию о Байдене-младшем. Однако не получил ответа от властей своей страны. Шокин отметил, что бывший украинский президент Петр Порошенко уволил его из-за того, что Байден задерживал помощь Украине. После того, как Виктора Шокина отстранили от должности, его преемник Юрий Луценко закрыл это дело.

Ранее Палата представителей США начала процесс импичмента Дональда Трампа из-за того, что он в политических целях якобы добивался проведения расследования в отношении сына Джо Байдена, Хантера. Тот в свое время работал в Burisma и предположительно был замешан в коррупционном скандале. В свою очередь Байден-старший является конкурентом Трампа в президентской гонке 2020 года.