СМИ: дело о сбитом над Арменией Ми-24 будут расследовать по более тяжкой статье

Уголовное дело о сбитом военном вертолете Ми-24 над территорией Армении переквалифицировали. Теперь российские следователи будут расследовать крушение как умышленное убийство двух или более лиц.

«Уголовное дело, которое первоначально было возбуждено по статье 351 УК РФ („Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее смерть по неосторожности“) переквалифицировано на более тяжкую статью <…> („Умышленное убийство двух или более лиц“)», — привел «Интерфакс» слова информированного источника.

Собеседник агентства уточнил, что изначально речь шла о сроке до семи лет лишения свободы. Теперь же виновным может грозить пожизненное заключение. Источник пояснил, что следователи изменили статью после изучения собранных материалов. Пока сложно сказать, сколько именно понадобится времени для завершения расследования.

«Тут есть определенные сложности, связанные с тем, что подозреваемые находятся на территории другого государства», — подчеркнул собеседник агентства.

Российский Ми-24 был сбит в небе над Арменией 9 ноября, напомнила «Газета.ru». Жертвами стали два члена экипажа, еще одного военнослужащего эвакуировали с травмами средней тяжести. МИД Азербайджана признал, что вертолет сбили по ошибке. Власти страны извинились и заявили о готовности выплатить России компенсацию.