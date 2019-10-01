СМИ: Украина подписала «формулу Штайнмайера»

Как уточнил источник, текст согласовала контактная группа. Документ подписали делегации Украины, России и ОБСЕ.

Новый закон разработают на Украине на основе «формулы Штайнмайера» Подробнее

ТАСС со ссылкой на свой источник уточнил, что официальный Киев на встрече представлял бывший президент Украины Леонид Кучма.

Формулу по урегулированию ситуации и предоставлению Донбассу особого статуса предложил бывший министр иностранных дел Германии, а ныне президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Она заключается в следующих пунктах: прекращение огня, разведение войск, принятие парламентом закона об амнистии боевиков, проведение местных выборов под эгидой ОБСЕ.

«Интерфакс» со ссылкой на свой источник сообщил, что разведение сил согласовали в населенных пунктах Петровское и Золотое. Политическое урегулирование ситуации позволяет создавать предпосылки для организации встречи «нормандской четверки».

Ранее документ с «формулой Штайнмайера» опубликовал на своей странице в Facebook украинский политик Роман Бессмертный. В тексте говорится, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей получают особый статус с 20:00 в день внеочередного голосования, на местных выборах, которые проведут в соответствии с украинским законодательством.

Особый статус будет действовать временно, до дня опубликования ОБСЕ доклада о выборах. Если их признают состоявшимися, то закон будет действовать на постоянной основе.

Первоначально ожидалось, что «формулу Штайнмайера» стороны подпишут еще 18 сентября. Но тогда украинская делегация отказалась. Как пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сегодняшнее заседание контактной группы должно прояснить желание Киева реализовать «формулу Штайнмайера». При этом он отметил, что очередной отказ затормозит переговорный процесс по урегулированию ситуации.

Ранее помощник президента Украины Андрей Ермак заявлял, что для реализации «формулы Штайнмайера» правительство создаст особый закон. Саму формулу он назвал только базой.