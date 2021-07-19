СМИ: действующий президент Эстонии может стать новым генсеком НАТО

Нынешний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг должен покинуть свою должность в сентябре 2022 года. Одним из претендентов на его место называют действующего президента Эстонии Керсти Кальюлайд. Об этом сообщило издание Politico.

По данным издания, Североатлантический альянс, который существует более 70 лет, впервые может возглавить женщина. Также на место генерального секретаря претендуют бывшие президенты Хорватии и Литвы Колинда Грабар-Китарович и Даля Грибаускайте, рассказал сайт «Русская планета».

Примечательно, что Эстония является одним из немногих государств, входящих в состав НАТО, кто выполнил необходимые расходы на оборону в размере 2% ВВП.