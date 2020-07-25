Журналисты отметили, что рыбный нерест очень удачно совпал с визитом в Копенгаген государственного секретаря США Майка Помпео. Он пообщался с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и главой МИД Йеппе Кофодом.

По данным радиостанции, представитель Госдепа потребовал от датских союзников содействия в противостоянии с Россией и Китаем. При этом, несмотря на ожидание экспертов, о новых санкциях против «Северного потока — 2» Помпео ничего не сказал.

Газопровод «Северный поток — 2» — это две нитки труб, которые идут от российского побережья через Балтийское море в Германию. Годовой объем перегона газа достигает 55 миллиардов кубометров. На сегодняшний день газопровод построили на 93%.

Остановка связана с тем, что в декабре прошлого года США ввели санкции против предприятий и организаций, которые работали с Россией в сфере строительства трубопроводов. Тогда из проекта вышла швейцарская фирма Allseas, которой принадлежал корабль-трубопроводчик. Для продолжения работ Россия направила в Балтийское море судно «Академик Черский».

Но тут возникло препятствие: корабль использует якорь, а около острова Борнхольм, где пройдет газопровод, со времен Второй мировой войны остались неразорвавшиеся снаряды с ядовитым газом. Только в начале июля Датское энергетическое агентство разрешило использовать трубоукладочные суда с якорями. В агентстве пояснили, что большая часть работ пройдет вне границ участка, где остались снаряды.

Однако в этот раз выступил Вашингтон. Группа республиканцев внесла в проект военного бюджета пункт о новых санкциях против «Северного потока — 2». Новые ограничения могут распространиться на физических лиц и акционеров компаний, которые помогают прокладке газопровода, включая обслуживание кораблей.

На этой неделе стало известно, что законопроект получил одобрение сената США. Теперь обе палаты американского парламента должны объединить законопроект в единый документ и вынести на голосование Конгресса. Новый бюджет вступит в силу после подписи президента США. Между тем Дональд Трамп пригрозил, что не будет подписывать военный бюджет, если и оттуда не уберут пункт о переименовании военных баз, которые носят имена военачальников Конфедерации.