СМИ дали прогноз о результатах возможной битвы Китая за Тайвань

Бывшие должностные лица Минобороны США и сотрудники аналитического Центра стратегических и международных исследований США провели игры, которые симулировали вторжение КНР на Тайвань. Специалисты в итоге пришли к выводу, что Китай сможет потопить большую часть надводных американских и японских флотов. Об этом написало агентство Bloomberg.

При этом эксперты предположили, что Тайвань сможет отразить «вторжение», но это приведет к значительным издержкам для сил США в Тихом океане.

«В 18 из 22 раундов игры <…> китайские ракеты потопили значительную часть надводного флота США и Японии и уничтожили сотни самолетов», — сказано в сообщении агентства, которое ссылается на слова экс-аналитика Белого дома Марка Кансиана.

Специалист заявил, что в ходе последней игры Штаты в рамках «четырехнедельного конфликта» потеряли 900 истребителей или штурмовиков. Это около половины военной техники ВВС и ВМС США. Китай в первые дни «конфликта» также «уничтожит» ВМС и половину ВВС Тайваня. Кансиан добавил, что в ходе «контратак» союзники смогут «потопить» порядка 150 китайских кораблей.

Во время проведения игр эксперты допустили, что Япония предоставит США расширенные права для использования американских баз на своей территории, при этом ядерное оружие не будет применяться.

«Возможно, самый обескураживающий вывод для Вашингтона: проведенные игры с тяжелыми последствиями не являются даже самыми сложными гипотезами», — резюмировало агентство.

Ситуация вокруг Тайваня стала более напряженной из-за недавнего визита туда спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Китай выступил против этой поездки, поскольку считает остров своим.

После того как Пелоси покинула Тайвань, Китай начал военные учения рядом с островом.