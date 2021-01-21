СМИ: число жертв теракта в Багдаде возросло до 28

Несколько взрывов прогремели на одном из рынков на площади Тайаран в районе Эль-Баб-эш-Шаркий в центре столицы Ирака, отметил Life. Два террориста-смертника привели в действие взрывное устройство, когда их преследовали сотрудники служб безопасности. Взрывы прогремели один за другим.

В результате погибли 28 человек. Число пострадавших с ранениями различной степени тяжести возросло до 73 человек. На место ЧП прибывают машины скорой помощи.

Силовики перекрыли все дороги, ведущие к «зеленой зоне» — району в центре Багдада с посольствами многих стран и центральными офисами государственных учреждений.

Уже несколько лет в центре Багдада злоумышленники не совершали подобных атак. Однако в последние месяцы смертники пришли в другие регионы Ирака.