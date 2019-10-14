СМИ: число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до 40 человек
Ранее сообщалось, что природное бедствие унесло жизни 33 человек.
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По данным канала, в 16 префектурах пропавшими без вести числятся 16 местных жителей. 189 человек получили ранения различной степени тяжести.
Тайфун «Хагибис», обрушившийся на остров Хонсю 12 октября, практически парализовал движение транспорта. Так, например, в Токио скорость ветра достигала 41,5 метра в секунду. Порывы переворачивали автомобили, повалили деревья и опоры линий электропередачи.
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Около 400 домов в столице Японии остались без электричества. По сообщению телеканала, сейчас в Токио снова начало работать метро. Также к работе вернулись столичные вокзалы.
Также возобновлено внутреннее авиасообщение. Международные рейсы пока прибывают и отправляются с задержками.
В ликвидации последствий тайфуна принимают участие 27 тысяч японских военных.