СМИ: число жертв стрельбы в Вене выросло до пяти

Число жертв нескольких нападений в центре Вены увеличилось до пяти человек. По данным местных СМИ, скончался 21-летний мужчина, который находился в тяжелом состоянии.

Об этом сообщило издание Heute со ссылкой на собственную информацию. По его информации, мужчину ранили в грудь — в него попали четыре пули. Врачи боролись за его жизнь, однако молодой человек скончался.

Таким образом, во время нападения погибли шесть человек, в том числе и один из нападавших. Ранее сообщалось о четырех погибших жертвах — двух мужчинах и двух женщинах.

Ранее сообщалось о 17 пострадавших, после смерти юноши их осталось 16. Они получили травмы различной степени тяжести. В российском посольстве в Австрии не имеют информации о российских гражданах в числе пострадавших.

Теракт в Вене произошел вечером 2 ноября. По предварительной информации, в нем участвовали сразу несколько человек, которые устроили стрельбу по шести разных адресам. Одного из преступников застрелили силовики, остальных продолжают искать. В операции задействовали большую часть полиции Вены, а также военных. Известно, что нападавшие использовали длинноствольное огнестрельное оружие.

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер сообщил, что убитый нападавший был исламистом. Он отметил, что на мужчине был пояс со взрывчаткой — преступник симпатизировал террористической группировке «ИГ» (запрещена в РФ)».