СМИ: число умерших от коронавируса в мире превысило 10 тысяч

Агентство написало, что сейчас смертность от коронавируса составляет 4,17%. При этом в Китае, откуда все и началось, скончались 4% инфицированных.

В КНР заболела 81 тысяча, еще 3,2 тысячи умерли. Однако китайские власти недавно заявили, что пик эпидемии пройден. За пределами Китая хуже всего ситуация сложилась в Италии и Иране. В последнем умерли более 1400 человек, еще 19,6 тысячи инфицированы. В Италии жертвами коронавируса стали 3400 человек, еще 41 тысяча заразилась.

Непростые дни сейчас переживает и вся Европа. Сложная эпидемиологическая ситуация в Испании, Франции, Германии, Бельгии. В Соединенных Штатах зафиксировано более десяти тысяч случаев заражения. Еще в 11 государствах заболели более тысячи человек.

В России, по последним данным, коронавирус подхватили 199 человек. Из них девять уже выписались из больницы. Из-за вируса жизнь в России сильно меняется: многие работодатели отправили сотрудников на удаленку, сокращены авиаперевозки, закрываются музеи. Однако россияне категорически не хотят откладывать свадьбы. По крайней мере ЗАГСы Москвы и Петербурга работают в обычном режиме.