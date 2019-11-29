СМИ: число погибших в Ираке за сутки увеличилось до 45 человек
Обновленную информацию по погибшим представил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник.
Минимум 25 человек погибли в городе Насирия, расположенном в провинции Ди-Кар. Там демонстранты сначала попытались перекрыть мост, а потом пришли к зданию управления полиции.
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В результате поджога генконсульства Ирана в Наджафе и новой волны беспорядков погибли уже 12 протестующих.
Жертвы есть и в столице страны Багдаде. Ранее говорилось о 32 погибших в столкновениях.
Протесты в Ираке начались еще в октябре. Демонстранты требуют, чтобы правительство ушло в отставку, а власти начали бороться с коррупцией и безработицей, выступают за улучшение условий жизни.
По данным СМИ, в ходе столкновений, которые сопровождают протестные акции, и массовых беспорядков погибли уже свыше 300 человек. Пострадавшими называют около 15 тысяч местных жителей.