СМИ: число погибших в Ираке за сутки увеличилось до 45 человек

За четверг в столкновениях протестующих и полиции в разных городах Ирака погибли десятки человек. Число жертв выросло и, по последним данным, достигает 45 человек.

Обновленную информацию по погибшим представил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник.

Минимум 25 человек погибли в городе Насирия, расположенном в провинции Ди-Кар. Там демонстранты сначала попытались перекрыть мост, а потом пришли к зданию управления полиции.

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В результате поджога генконсульства Ирана в Наджафе и новой волны беспорядков погибли уже 12 протестующих.

Жертвы есть и в столице страны Багдаде. Ранее говорилось о 32 погибших в столкновениях.

Протесты в Ираке начались еще в октябре. Демонстранты требуют, чтобы правительство ушло в отставку, а власти начали бороться с коррупцией и безработицей, выступают за улучшение условий жизни.

По данным СМИ, в ходе столкновений, которые сопровождают протестные акции, и массовых беспорядков погибли уже свыше 300 человек. Пострадавшими называют около 15 тысяч местных жителей.