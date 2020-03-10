СМИ: число погибших при обрушении отеля в Китае достигло 20 человек

По данным информагентства, спасатели достали из-под завалов около 50 человек. У двадцати пострадавших травмы оказались несовместимы с жизнью. Уточняется, что отель рухнул в минувшую субботу. В нем находились люди, которых привезли из провинций Хубэй и Чжэцзян, где сложная эпидемиологическая ситуация из-за эпидемии коронавируса. Пока неизвестна причина обрушения здания.