СМИ: чиновникам Туркменистана запретили красить волосы из-за седины президента

Чиновникам Туркменистана с 1 февраля запретили закрашивать седые волосы мужчинам старше 40 лет. А тех, кому повезло не поседеть к этому возрасту, заставят это сделать.

Главы туркменских ведомств объяснили запрет тем, что у президента страны Гурбангулы Бердымухамедова седые волосы, сообщило «Радио Азатлык» (туркменское подразделение «Радио Свобода») со ссылкой на учителей и врачей, слышавших о запрете.

Теперь на встречи с главой государства будут допускать в основном седых чиновников. К слову, когда Бердымухамедов сам красил поседевшие волосы в черный цвет, работников госучреждений также заставляли краситься в черный.

Ранее сообщалось, что Гурбангулы Бердымухамедова впервые увидели седым в июле позапрошлого года. Тогда же во всех парикмахерских страны был введен запрет красить волосы мужчин и женщин. В январе 2019 года власти потребовали, чтобы госучреждения закупили портреты с поседевшим президентом.

Недавно президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступил на корпоративе в качестве диджея. Под его музыку пришлось плясать депутатам и министрам.