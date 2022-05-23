СМИ: четыре страны ЕС потребовали передать Украине замороженные активы России

Замороженные Европейским союзом финансовые активы России необходимо конфисковать и передать Украине для финансирования проектов по восстановлению пострадавших областей. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо в адрес министров финансов стран ЕС, подписанное представителями Литвы, Латвии, Эстонии и Словакии.

В документе говорится, что часть средств должны получить украинцы, пострадавшие в ходе специальной операции. Авторы письма подчеркнули, что предлагают изъять замороженные активы, принадлежащие российским предпринимателям, компаниям, а также резервы Центрального банка, которые хранятся в Европе.

«Мы должны определить законные пути максимального использования этих ресурсов в качестве источника финансирования — как для расходов на продолжение усилий Украины по противостоянию России, так и для последующего восстановления страны», — говорится в сообщении.

Также они потребовали начать подготовку нового санкционного пакета, направленную на полный разрыв экономических связей с Россией, чтобы не поддерживать финансовыми ресурсами, продуктами или услугами Евросоюза «агрессию против Украины».

«Конфискация государственных активов, таких как резервы центрального банка или имущество государственных предприятий, имеет прямую связь и эффект в этом отношении», — подчеркнули авторы письма.

Документ на рассмотрении министров финансов стран Евросоюза представят в ближайший вторник, 24 мая.

Вопрос о конфискации замороженных российских активов разделил правительство Германии. Глава Минфина страны Кристиан Линднер заявил, что готов выступить с таким предложением перед странами G7 и Евросоюзом. При этом руководитель внешнеполитического ведомства Анналена Бербок подчеркнула, что с юридической точки зрения передать российские активы Украине невозможно без решения Европейского суда.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе предложил странам и крупным компаниям взять шефство над пострадавшими регионами своей страны. По его словам, речь идет о финансировании проектов восстановления городов по аналогии с действовавшим в Европе после Второй мировой войны планом Маршалла. Украинский лидер заявил, что рассчитывает на финансовую помощь Евросоюза, а также на замороженные активы России.