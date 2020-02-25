СМИ: четвертый пассажир с Diamond Princess умер от коронавируса в Японии
Погибшему, уточнил телеканал NHK, было около 80 лет. Его национальность не уточняется. Всего медики выявили 691 случай заражения на борту Diamond Princess.
Люди, у которых анализы на COVID-19 дали положительный результат, находятся под наблюдением врачей в стационарах.
Лайнер Diamond Princess был в двухнедельном круизе по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава. Путешествие должно было завершиться 4 февраля. Выяснилось, что один из пассажиров, сошедший на берег в Гонконге, заразился коронавирусом. Судно оставили в порту Йокогамы, чтобы проверить всех пассажиров, и позже объявили для находящихся на Diamond Princess двухнедельный карантин. На лайнере было около 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа.
Среди тех, кто покинул карантин, было восемь россиян. Они уже вернулись на родину и проведут в изоляции 14 дней. Людей разместят в медучреждени Казани.
Всего COVID-19 уже заразились более 77,6 тысячи человек, умерли — 2663.