СМИ: четвертый пассажир с Diamond Princess умер от коронавируса в Японии

Еще один пассажир с Diamond Princess стал жертвой нового коронавируса. В японской больнице скончался пожилой мужчина. Это уже четвертая смерть среди заразившихся на круизном лайнере.

Погибшему, уточнил телеканал NHK, было около 80 лет. Его национальность не уточняется. Всего медики выявили 691 случай заражения на борту Diamond Princess.

Люди, у которых анализы на COVID-19 дали положительный результат, находятся под наблюдением врачей в стационарах.

Лайнер Diamond Princess был в двухнедельном круизе по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава. Путешествие должно было завершиться 4 февраля. Выяснилось, что один из пассажиров, сошедший на берег в Гонконге, заразился коронавирусом. Судно оставили в порту Йокогамы, чтобы проверить всех пассажиров, и позже объявили для находящихся на Diamond Princess двухнедельный карантин. На лайнере было около 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа.

Среди тех, кто покинул карантин, было восемь россиян. Они уже вернулись на родину и проведут в изоляции 14 дней. Людей разместят в медучреждени Казани.

Всего COVID-19 уже заразились более 77,6 тысячи человек, умерли — 2663.