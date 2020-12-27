СМИ: человека застрелили на съемках клипа в США
На съемках музыкального клипа в городе Линн (штат Массачусетс) началась стрельба. Как сообщил телеканал Fox News со ссылкой на полицию, один человек погиб, пятеро получили ранения.
По данным местных правоохранительных органов, погибшему было 30 лет. Всем раненым в районе 20. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии — врачи сейчас борются за их жизни. Стрельба на съемочной площадке началась 26 декабря, в 17:35 (01:35 27 декабря по московскому времени).
В полиции не сообщили, кто снимал клип и из-за чего начался конфликт.