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    27 декабря 2020, 09:42

    СМИ: человека застрелили на съемках клипа в США

    Андрей Иванов

    На съемках музыкального клипа в городе Линн (штат Массачусетс) началась стрельба. Как сообщил телеканал Fox News со ссылкой на полицию, один человек погиб, пятеро получили ранения.
    СМИ: человека застрелили на съемках клипа в США

    По данным местных правоохранительных органов, погибшему было 30 лет. Всем раненым в районе 20. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии — врачи сейчас борются за их жизни. Стрельба на съемочной площадке началась 26 декабря, в 17:35 (01:35 27 декабря по московскому времени).

    В полиции не сообщили, кто снимал клип и из-за чего начался конфликт.