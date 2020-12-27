СМИ: человека застрелили на съемках клипа в США

По данным местных правоохранительных органов, погибшему было 30 лет. Всем раненым в районе 20. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии — врачи сейчас борются за их жизни. Стрельба на съемочной площадке началась 26 декабря, в 17:35 (01:35 27 декабря по московскому времени).

В полиции не сообщили, кто снимал клип и из-за чего начался конфликт.