СМИ: Чехия вновь вышлет российских дипломатов 21 апреля

21 апреля Чехия объявить об очередной выселке российских дипломатов из республики. Сколько человек покинет страну в этот раз пока не ясно. Об это сообщило издание seznamzpravy.cz. со ссылкой на высокопоставленные источники.

Издание уточнило, что о высылке дипломатов объявит во второй половине дня новый министр иностранных дел республики Якуб Кулганек. Он сделает это сразу после церемонии назначения на пост — ее проведет президент Чехии Милош Земан.

По данным издания, пока неизвестно точное число дипломатов, которых вышлет страна. При этом авторы уточнили, что сам посол России Александр Змеевский останется в стране — его вызвали в МИД Чехии во второй половине дня 21 апреля. По данным местных СМИ, во время беседы Змеевскому выразят протест по поводу ответных действий России на высылку из Праги 18 сотрудников российского посольства.

О том, что россияне должны покинуть Прагу, власти Чехии сообщили 17 апреля. Правительство республики назвало их офицерами российских спецслужб и пояснило что приняло такое решение из-за новых обстоятельств взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.

Чешская сторона заявила, что к этим событиям причастны российские спецслужбы. МИД России назвал обвинения голословными и надуманными и выслал 20 чешских дипломатов из Москвы.