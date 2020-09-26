СМИ: чеченца застрелили во Франции

Мужчины поссорились в баре Xpress 25 сентября, около 18:00 по местному времени (19:00 по Москве). По данным издания, в заведении конфликтовали представители чеченской и африканской общин. В ходе потасовки один из участников достал пистолет и выстрелил в выходца из Чечни. После этого злоумышленник скрылся.

Пострадавшего доставили в больницу, там он умер. Причина ссоры неизвестна, проводится расследование, в городе мобилизована полиция.

В июне в другом французском городе Дижоне также произошли беспорядки, в которых участвовали выходцы из Чечни. По обе стороны конфликта стояли чеченцы, собравшиеся в городе со всей Франции, и местные жители, в основном магрибского происхождения. Причина конфликта — члены банды избили юношу — выходца из Чечни. Несколько человек тогда получили травмы, некоторых людей задержали. В сентябре правоохранители Франции задержали в Дижоне двух выходцев из Чечни в связи с беспорядками в июне. Их обвиняют в преступном сговоре и насилии с отягчающими обстоятельствами. Мужчинам грозит до 10 лет тюрьмы, они находятся под стражей.