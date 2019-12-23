СМИ: бывший вице-канцлер Австрии платил за мобильную игру из партийной кассы

По данным издания, Штрахе играл под именем «Генрих» и постоянно совершал покупки при помощи карты, привязанной к партийной кассе. Подтвердить, что этим ником пользовался именно политик, невозможно, так как разработчик игры не раскрывает имена пользователей. Максимальный однократный платеж в игре составляет 190 евро.

Сам Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что по недосмотру действительно использовал карту партийной кассы, но после оплаты вернул деньги в кассу и привязал к игровому аккаунту собственную кредитку.

Это не первый скандал, в который попал Хайнц-Кристиан Штрахе. В августе прошлого года он покинул пост лидера «Австрийской партии свободы» (АПС) после того, как в Сеть попало видео, где политик встречался с якобы «племянницей российского олигарха». Встреча проходила на частной вилле на Ибице в 2017 году, за несколько месяцев до выборов в Австрийский парламент.

На встрече Штрахе обсуждал с русскоязычной собеседницей передачу 50% акций газеты Kronen Zeitung взамен на максимальный PR партии перед выборами. В итоге АПС победила на выборах.

После начала скандала начался правительственный кризис. В итоге канцлер Себастьян Курц отказался от правительственной коалиции с АПС. В итоге все закончилось вотумом недоверия канцлеру, а президент страны Александер Ван дер Беллен отправил его в отставку и распустил правительство.