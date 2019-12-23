    23 декабря 2019, 19:41

    СМИ: бывший вице-канцлер Австрии платил за мобильную игру из партийной кассы

    Анатолий Минкин

    Ушедший после скандала со своего поста бывший канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе тратил от двух до трех тысяч евро в месяц на мобильную игру Clash of Clans из кассы «Австрийской партии свободы» (АПС), которую он возглавлял. Об этом сообщило издание Derstandard со ссылкой на документы, которые внес адвокат бывшего политика.
    СМИ: бывший вице-канцлер Австрии платил за мобильную игру из партийной кассы

    По данным издания, Штрахе играл под именем «Генрих» и постоянно совершал покупки при помощи карты, привязанной к партийной кассе. Подтвердить, что этим ником пользовался именно политик, невозможно, так как разработчик игры не раскрывает имена пользователей. Максимальный однократный платеж в игре составляет 190 евро.

    Сам Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что по недосмотру действительно использовал карту партийной кассы, но после оплаты вернул деньги в кассу и привязал к игровому аккаунту собственную кредитку.

    Это не первый скандал, в который попал Хайнц-Кристиан Штрахе. В августе прошлого года он покинул пост лидера «Австрийской партии свободы» (АПС) после того, как в Сеть попало видео, где политик встречался с якобы «племянницей российского олигарха». Встреча проходила на частной вилле на Ибице в 2017 году, за несколько месяцев до выборов в Австрийский парламент.

    На встрече Штрахе обсуждал с русскоязычной собеседницей передачу 50% акций газеты Kronen Zeitung взамен на максимальный PR партии перед выборами. В итоге АПС победила на выборах.

    После начала скандала начался правительственный кризис. В итоге канцлер Себастьян Курц отказался от правительственной коалиции с АПС. В итоге все закончилось вотумом недоверия канцлеру, а президент страны Александер Ван дер Беллен отправил его в отставку и распустил правительство.