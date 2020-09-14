СМИ: бывший президент Франции Жискар д’Эстен находится в реанимации

По данным издания, Жискар д’Эстен сейчас находится в реанимационном отделении, у него обнаружена инфекция в легких. Ничего более о его диагнозе не известно.

Сын бывшего главы государства Луи Жискар д’Эстен отметил, что разговаривал с отцом в воскресенье вечером и тот чувствовал себя хорошо.

Жискар д’Эстен был президентом Франции с 1974 по 1981 год и вошел в историю Пятой республики как автор многих либеральных реформ. В феврале этого года ему исполнилось 94 года.

В 2018 году прокуратура Франции начала в его отношении расследование. Немецкая журналистка Анн-Катрин Штраке обвинила Жискара д’Эстена в домогательствах.