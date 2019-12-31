СМИ: бывший глава Nissan сбежал из-под ареста и готовится к пресс-конференции

«Он приехал. У меня нет деталей. Но на днях он вернулся, встретился с президентом республики», — заявил агентству источник в министерстве иностранных дел Ливана.

По словам собеседника РИА «Новости», пресс-конференция состоится «в ближайшие пару дней».

Карлос Гон и его помощник Грегори Келли были арестованы в ноябре прошлого года. Главу Nissan заподозрили в том, что он при посредничестве Келли не вносил в декларацию часть своих доходов. По данным следствия, Гон сокрыл приблизительно восемь миллиардов иен, что эквивалентно 4,4 миллиарда рублей, за период с 2010 по 2017 год. Грегори Келли отпустили под залог в конце декабря 2018 года. Карлос Гон находился в Японии под домашним арестом.

В ночь с 20 на 31 декабря ряд средств массовой информации сообщили, Гон покинул Японию. Он переправился в Ливан. Бывший глава Nissan заявил, что он «спасался от политического преследования».