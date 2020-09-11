СМИ: бывшего журналиста пула Лукашенко арестовали в Минске

По данным информагентства, Семченко получил 15 суток ареста за участие в несанкционированной акции протеста. Сам журналист в суде признался, что действительно присутствовал на акции, но в митинге участия не принимал.

«Я там был, но у меня не было транспарантов, я не выкрикивал лозунгов. На тот момент я был журналистом государственного телеканала ОНТ», — добавил Семченко.