СМИ: бывшего журналиста пула Лукашенко арестовали в Минске
В Минске на 15 суток арестовали журналиста Дмитрия Семченко, который возглавлял журналистский пул Александра Лукашенко. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на местные СМИ.
По данным информагентства, Семченко получил 15 суток ареста за участие в несанкционированной акции протеста. Сам журналист в суде признался, что действительно присутствовал на акции, но в митинге участия не принимал.
«Я там был, но у меня не было транспарантов, я не выкрикивал лозунгов. На тот момент я был журналистом государственного телеканала ОНТ», — добавил Семченко.