СМИ: бывшего президента «Барселоны» Бартомеу арестовали по делу о коррупции

Полицейские арестовали экс-президента испанского футбольного клуба «Барселона» Хосепа Бартомеу. Он проходит фигурантом по делу о коррупции в команде. Об этом сообщила местная радиосеть Cadena SER.

За решетку отправились экс-генеральный директор клуба Оскар Грау и бывший юрист «Барселоны» Роман Гомес Понти.

В понедельник, 1 марта, в офисах футбольного клуба проходят обыски. По данным Cadena SER, в феврале 2020 года бывшее руководство «Барсы» создало компанию, чтобы оклеветать критикующих Бартомеу людей. Ее жертвами стали защитник каталонцев Жерар Пике и нападающий Лионель Месси.

СМИ сообщили, что Бартомеу получал выгоду от сделок, которые заключали от имени клуба. Он оплачивал услуги компании, которая клеветала на его противников, в шесть раз выше их рыночной стоимости. Свой пост он покинул в октябре 2020 года. Нынешнее руководство каталонцев отрицает причастность к созданию этой компании.