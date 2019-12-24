СМИ: ByteDance может продать свои активы в TikTok

По данным издания, среди возможных вариантов, рассматриваемых компанией — обращение к юристам, которые могли бы защитить соцсеть от ограничений со стороны американских регуляторов.

Есть и другой вариант — продажа своих активов в TikTok, стоимость которых превышает 10 миллиардов долларов. Отмечается, что популярность соцсети растет, поэтому ByteDance хочет сохранить свою долю. Однако руководство компании пока не приняло окончательного решения.