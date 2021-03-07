СМИ: Букингемский дворец сравнил с войной интервью принца Гарри Опре Уинфри

Королева Великобритании не намерена смотреть интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл, которое взяла американская телеведущая Опра Уинфри. Об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источник в Букингемском дворце.

Собеседник издания заявил, что королевская семья не намерена реагировать на заявления или обвинения, которые могут сделать герцог и герцогиня Сассекские. Однако придворные уже приготовились «выйти из тени», если Меган и Гарри раскроют о них неприятную информацию.

«Если люди подвергнутся нападкам, то они открыто постоят за себя. Королевская семья может принять и выдержать такой удар, но не отдельные люди. Королевская семья не ведет войны, ее ведут герцог и герцогиня Сассекские», — заявил собеседник издания.

Об интервью, которые принц Гарри и Меган Маркл дали Опре Уинфри, стало известно еще в середине февраля. Его показ запланирован на воскресенье, 7 марта, начало в 20:00, на телеканале CBS. В эфире уже прошло несколько анонсов. В частности, стало известно, что герцогиня Сассекская обвинила Букингемский дворец во лжи и распространении слухов о ней. Но о чем именно идет речь, пока не известно.

По данным СМИ, само интервью разбито на две части. Сначала телеведущая поговорит со своей давней подругой Меган о том, как изменилась ее жизнь после замужества и попадания в королевскую семью. Принц Гарри присоединится к супруге позже. Он расскажет о своем переезде в США, будущих надеждах и растущей семье. Телеканал CBS уже охарактеризовал будущий спецвыпуск как «интимный разговор по душам».

Накануне интервью в британских СМИ появилась информация, что Меган Маркл издевательски относилась к своим подчиненным. Ее помощники из дворца заявили, что подвергались серьезному давлению со стороны жены принца Гарри. В Букингемском дворце пообещали провести расследование.