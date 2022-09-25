СМИ Британии снова призвали жителей перестать играть с Россией | 360°

Мир 25 сентября 2022, 12:02 Поделиться Telegram

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Viber СМИ Британии снова призвали жителей перестать играть с Россией Daily Mail: Британия должна перестать разжигать конфликт на Украине Unsplash

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Британия должна не разжигать конфликт на Украине, а пытаться достичь мира. Об этом написал Питер Хитченс для издания Daily Mail.

«В чем интерес Британии к Украине? Почему мы отправляем оружие и технику в эту страну, несмотря на то, что наш национальный бюджет растянут до предела, а наши собственные вооруженные силы уже много лет испытывают недостаток в деньгах, людях и снаряжении?» — задался он вопросом.

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Журналист отметил, что украинский конфликт приблизил человечество к ядерной войне. Он подчеркнул, что хватит воспринимать слова президента России Владимира Путина за блеф. Хитченс призвал нацию перестать «считать нынешнюю политику единственно правильной или патриотической».

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Ранее министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес заявил, что новое правительство Великобритании планирует увеличить оборонный бюджет в два раза. К 2030 году он должен составить 100 миллиардов фунтов стерлингов.

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