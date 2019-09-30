СМИ: бренд одежды Forever 21 объявит себя банкротом

Американский бренд Forever 21 намерен объявить себя банкротом. Руководство сети магазинов одежды и аксессуаров уже подало в суд соответствующие документы.

Часть магазинов Forever 21 в США и других странах будут закрыты, сообщило агентство Bloomberg. Компания намерена реструктуризовать бизнес через признание банкротства и вновь сделать его прибыльным.

Некоторые торговые точки продолжат работу, пока руководство сети не разработает стратегию по выплатам имеющихся кредитов.

По данным телеканала CNN, закрыться могут до 180 магазинов Forever 21 из 800 имеющихся у бренда.

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Компания получила 275 миллионов долларов от своих кредиторов JPMorgan и Chase. Эта сумма должна помочь восстановить работу ретейлера в США и за рубежом. Кроме того, будут выполнены обязательства перед поставщиками, сотрудниками и покупателями.

От TPG Sixth Street Partners бренд получил еще 75 миллионов в американской валюте.

Торговая сеть была основана в 1984 году. Ее магазины открыты в США, странах Европы, Азии и Латинской Америки. Головной офис Forever 21 находится в Калифорнии.