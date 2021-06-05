СМИ: бразильский регулятор одобрил использование «Спутника V»

В Бразилии разрешили импорт и применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для здоровых взрослых людей. Свое одобрение дали большинство членов правления бразильского фармацевтического регулятора Anvisa.

Решение стало ответом на запрос губернаторов северо-восточных штатов, сообщило агентство Reuters. Не все данные, запрошенные фармрегулятором, поступили в распоряжение Anvisa. Однако с учетом критической ситуации в стране их решили не ждать.

До сих пор в Бразилии вакцинировано первой дозой вакцины 47,6 миллиона человек — 22,6% населения. Две дозы получили только 22,7 миллиона человек, или 10,8%. С начала пандемии в стране зарегистрировали 16,8 миллиона подтвержденных случаев СОVID-19 и почти 470 тысяч смертей.

Глава Управления по медикаментам и биологической продукции Нацагентства по санитарному надзору Бразилии Густаву Мендес Лима Сантус подчеркнул, что регулятор не возражает против использования российской вакцины. Однако настаивает на обеспечении контроля условий применения.

Техническую документацию вакцины «Спутник V» передала регулятору 22 мая прокуратура штата Баия. Она представляет интерес консорциума девяти северо-восточных штатов страны.