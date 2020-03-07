СМИ: брат и племянник короля Саудовской Аравии арестованы по обвинению в измене

Королевская гвардия утром в пятницу ворвалась в дома двух родственников короля. Их задержали, а в домах был проведен обыск. Брата и племянника могут казнить или пожизненно заключить в тюрьму, говорится в материале.

Информаторы The Wall Street Journal уверены, что это было попыткой наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда убрать конкурентов в наследовании престола после смерти или отречения своего 84-летнего отца.

Потрясения в королевской семье произошли в ноябре 2017 года, когда тот же Мухаммад бен Салман приказал комитету по борьбе с коррупцией арестовать 11 членов королевской семьи, имевших права на престол. Все они обвинялись в коррупции, после они согласились на конфискацию имущества и снятие обвинений.