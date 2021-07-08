СМИ: более 30 американских штатов подали в суд на Google

Вашингтон и 36 штатов США подали судебный иск против компании Google из-за контроля над магазином приложений Android. Об этом сообщило издание Politico.

По данным газеты, иск подали в федеральный суд Калифорнии. Причиной стал контроль компании над магазином приложений Google Play. В рамках иска, написало Politico, взимание Google комиссии 30% с продаж электронных товаров и услуг внутри приложения оспорят.

Это уже третий иск против Google, которые подают объединения штатов по вопросу нарушения американского антимонопольного законодательства. В одном из них корпорацию также обвинили в сговоре с компанией Facebook для устранения конкурентов.

В конце мая СМИ сообщили, что генеральный прокурор Аризоны Марк Брнович подал на Google в суд. Он считает, что компания собирала данные о местоположении пользователей даже при отключенной функции отслеживания и давила на производителей смартфонов, чтобы они скрывали настройки приватности. В иске говорится, что Gооglе незаконно отслеживает местоположение пользователей в фоновом режиме.