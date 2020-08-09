СМИ: более 100 военнослужащих пострадали во время протестов в Бейруте

По информации телеканала, среди пострадавших насчитывается восемь офицеров. Всего ранения различной степени тяжести получили 105 военнослужащих Ливана.

Ранее СМИ сообщили, что во время протестов пострадали по меньшей мере 728 человек. Во время стычек с демонстрантами полицейские применяли слезоточивый газ и стреляли резиновыми пулями. В результате столкновений один жандарм скончался из-за ранения в голову. Сотрудники полиции задержали 19 человек.

Массовые митинги начались в Бейруте 8 августа после мощного взрыва в порту города. Взрывная волна уничтожила половину ливанской столицы и оставила без жилья сотни местных жителей. Жертвами взрыва стали 158 человек, пострадали более шести тысяч жителей. Участники протестов начали требовать отставки властей, проведения досрочных выборов и независимого расследования случившегося в порту.