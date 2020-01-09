СМИ: богатейшая женщина Африки получила гражданство России

В лиссабонское газете Expresso появилась статья, согласно которой душ Сантуш, которая сейчас живет в ОАЭ, с помощью российского сможет избежать экстрадиции в Анголу. Мать Изабель была гражданкой СССР, а сама девушка родилась в Баку — в Expresso считают, что это могло помочь с получении российского гражданства.

Сама Изабель душ Сантуш на своей странице в Тwittеr косвенно подтвердила данную информацию, указав, что в смене налогового резидентства нет ничего плохого для бизнесмена. Ее адвокат уже подал в торговый реестр Мальты уведомление о том, что у Изабель появилось гражданство России.

Первая женщина-миллиардер континента является старшей дочерью экс-президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша, правившего 38 лет. Ее состояние оценивается в 2,3 миллиарда долларов, что делает Изабель восьмой в десятке самых богатых людей Африки по версии журнала Forbes. Она владеет долями в крупнейших ангольских компаниях и активами в Португалии.

Изабель была уволена с поста главы государственной нефтяной компании Sonangol в 2017 году, так как ее заподозрили в коррупции. Женщина с обвинениями не согласилась. В рамках борьбы с коррупцией был арестован и ее брат, позже выпущенный на свободу.