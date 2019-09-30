СМИ: боевики атаковали военную базу США в Сомали

По данным СМИ, боевики направили на территорию базы два грузовика со взрывчаткой, а после устроили перестрелку с военными, которые находились на базе.

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Как рассказал свидетель нападения, с которым пообщались журналисты Goobjoog News, сотрудники авиабазы отбили атаку за полчаса. Радикальные боевики отступили в западном направлении. Официальных данных о раненых или убитых нет.

Еще один очевидец сообщил, что боевики провели еще одну атаку на военную академию в Могадишо. Около конвоя итальянских военных неизвестный активировал взрывное устройств. По последнему теракту пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность.

Обычно жертвами нападения боевиков из «Аш-Шабаб»* становятся мирные граждане. В середине июля они взорвали припаркованный автомобиль около одного из отелей Могадишо, а после попытались захватить здание. Но атаку удалось отбить.

*«Аль-Каида», «Аль-Шабаб» — террористические организации, запрещенные в России