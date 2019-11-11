СМИ: Boeing возобновит поставки 737 MAX до завершения обучения пилотов

Поставки Boeing 737 MAX могут возобновиться до конца 2019 года. Авиакомпании, надеется производитель, начнут получать самолеты, даже если соответствующую программу подготовки пилотов регуляторы к этому времени не утвердят.

О планах Boeing Co. рассказала газета The Wall Street Journal, сославшись на собственные источники.

Запрет на полеты 737 MAX, как ожидается, Федеральное управление гражданской авиации снимет в декабре. Сейчас Boeing и FAA обсуждают, может ли предприятие снова отправлять лайнеры клиентам, пока пилоты не прошли необходимую подготовку.

Пока что предполагается, что до завершения процесса обучения пилотов авиакомпании не смогут возобновить эксплуатацию 737 MAX.

С марта 2019 года полеты на Boeing 737 МАX приостановлены во всем мире. Причиной стали две авиакатастрофы, которые произошли менее чем за полгода. В октябре 2018-го крушение потерпел самолет авиакомпании Lion Air. Погибли 189 человек. В марте 2019-го рухнул лайнер авиакомпании Ethiopian Airlines. На его борту находились 189 человек, никто не выжил.

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Производство 737 MAX в Boeing уже сократили. В месяц компания выпускает 42 самолета вместо 52-х. Готовые лайнеры заняли почти все место на парковке. Источники уверяют, что компания находится в поиске дополнительных пространств.

Эксперты полагают, что при возобновлении поставок Boeing авиаперевозчикам до получения всех регулятивных разрешений — а к ним относится и утверждение программы подготовки пилотов — давление на компанию будет ослаблено.