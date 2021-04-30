СМИ: Блинкен приедет на Украину с визитом на следующей неделе

Госсекретарь США Энтони Блинкен запланировал визит на Украину. Поездка состоится на следующей неделе «на фоне растущей напряженности с Россией».

Планами Блинкен поделился с телеканалом CBS. Об этом написала журналист Нора О’Доннелл в Twitter.

«Госсекретарь Блинкен рассказал CBS, что отправится на Украину на следующей неделе на фоне растущей напряженности с Россией», — написала американка, не указав каких-либо подробностей.

Визит главы внешнеполитического ведомства на Украину, писали СМИ, якобы поможет «снизить волнение» Киева перед возможной встречей украинского лидера Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина. Вероятную поездку также назвали «четким сигналом о том, что Вашингтон поддерживает данную восточноевропейскую страну и ценит ее как союзника».

Ранее госсекретарь США указал на важность открытого диалога Вашингтона и Москвы. Тем не менее американская сторона, по его словам, готова ответить на «бездумные и агрессивные» действия со стороны РФ.