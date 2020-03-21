СМИ: благодаря санкциям Россия сможет избежать экономических потрясений

Некоторые западные специалисты считают, что антироссийские санкции, введенные странами Запада, помогли сделать экономику РФ более стрессоустойчивой.

«Как ни парадоксально, именно санкции и ответные шаги России подготовили Кремль к событиям этого месяца — глобальному вывиху мировой экономики на фоне пандемии коронавируса и войны цен, уже обрушившей стоимость нефти и доходы, которыми Россия рассчитывала покрыть свои социальные издержки», — написала газета New York Times.

Издание также отмечает, что российские власти и бизнес приспособились к изоляции, что отчасти подготовило их к нынешним ценам на нефть и курсу рубля.

«Далекая от краха Россия вступает в кризис с огромными финансовыми резервами: ее крупные компании почти свободны от долгов, а сама она практически самодостаточна в плане сельского хозяйства», — подчеркивает газета.

Однако автор материала также указывает на то, что так или иначе российскую экономику ждет весьма чувствительный удар из-за вспышки COVID-2019 — многие компании закрываются на карантин, а магазины терпят убытки. При этом когда ситуация стабилизируется, пишет NYT, Россия использует свои накопления и избежит необходимости бороться за финансирование на рынках капитала, чтобы поддержать экономику.

«Долгие годы аналитики критиковали российскую экономическую политику за излишний консерватизм. Такое чувство, что она отражает глубоко укоренившееся среди русских убеждение: как бы плохо ни шли дела сегодня, завтра они могут стать еще хуже. Но теперь эта политика, похоже, себя оправдывает», — заключает автор материала.

Рубль за последние дни значительно снизился по отношению к евро и доллару, цены на нефть снизились до 27 долларов за баррель из-за излишков черного золота на рынке и отсутствия регулирующего соглашения между странами ОПЕК+.