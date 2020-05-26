СМИ: безработица в Швеции достигла почти 8% из-за пандемии

Ситуация резко ухудшилась из-за сокращения количества отработанных часов в гостиничной и ресторанной сферах. По данным Bloomberg, если ситуация не улучшится, то уровень безработицы может вырасти до рекордных 17%. Речь идет об учете всех граждан Швеции, которые участвуют в программе правительства скандинавской страны по отпускам.

Руководство Швеции не стало вводить жесткие ограничения после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии коронавируса. Большинство предприятий, точек общепита, спортзалов и образовательных учреждений продолжали работать. Это позволило на некоторое время сдержать экономический спад, однако уберечься от падения ВВП не удалось из-за сокращения внешнего спроса.

Практически все страны мира после начала пандемии ввели жесткие ограничения, чтобы остановить распространение коронавируса. По последним данным, шведские медики выявили почти 34 тысячи случаев COVID-19. Число умерших от последствий заражения новым вирусом перевалило за четыре тысячи.