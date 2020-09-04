СМИ: Берлускони попал в больницу с COVID-19 в Милане

«Берлускони после появления некоторых симптомов [COVID-19] был госпитализирован в больницу „Сан-Раффаэле“ в Милане в качестве меры предосторожности. Клиническая картина не вызывает опасений», — говорится в сообщении.

О том, что у Берлускони выявили заражение коронавирусом, стало известно 2 сентября. Тест на COVID-19 он сдал после поездки на Сардинию. Его лечащий врач ранее утверждал, что болезнь у экс-главы итальянского правительства протекает бессимптомно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что при необходимости Берлускони может рассчитывать на помощь России.

Сильвио Берлускони 83 года. Несколько лет назад ему сделали сложную операцию на сердце.

За все время пандемии в Италии выявили почти 273 тысячи случаев COVID-19. От последствий заражения новым вирусом умерли 35 507 человек.