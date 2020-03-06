СМИ: Бэнкси заподозрили в краже собственной картины в Париже

Более полугода назад неизвестные украли в Париже картину Бэнкси. Полиция вышла на след подозреваемых и задержала двух мужчин. Во время допроса один из них заявил, что похитить произведение попросил сам художник.

Парижские полицейские нашли подозреваемых похитителей с помощью камер видеонаблюдения. На кадры попал грузовик, по номеру которого машину и нашли. Выяснилось, что грузовик арендовал некий Межди Р. со своими родственниками, пишет Le Parisien.

Мужчина рассказал, что лично знаком с Бэнкси. По его словам, художник сам попросил его «вернуть» свою картину. Межди согласился и украл работу, которая была выполнена на металлическом щите дорожного знака. По информации издания, правоохранители считают эту версию случившегося основной.

Если все было так, как говорит подозреваемый, то преступления не было. «Владелец не может украсть у себя самого», — пояснил адвокат художника Антуан Вэ. Правозащитник хочет ходатайствовать о прекращении дела, если суд выдвинет обвинения.

О задержании подозреваемых стало известно в начале февраля. Как сообщали французские СМИ, ими оказались мужчины 32 и 35 лет. Во время обыска у них не нашли похищенной картины, но обнаружили другие работы Бэнкси. Изображение крысы в маске украли в сентябре 2019-го на улице в центре Парижа. Неизвестные вырезали его из дорожного знака и скрылись.