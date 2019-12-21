    21 декабря 2019, 05:23

    СМИ: Белый дом выступил против срочного выделения военной помощи Украине

    Светлана Степанова

    Белый дом потребовал от демократов отказаться от намерения немедленно выделить Украине военную помощь. Добиться этого удалось угрозой приостановки работы правительства и президентского вето. Подробности сообщило издание Washington Post со ссылкой на источники в Конгрессе и администрации Трампа.
    СМИ: Белый дом выступил против срочного выделения военной помощи Украине

    Ранее Дональд Трамп подписал бюджет на оборону США, который составил 738 миллиардов долларов. Эти деньги в течение 2020 года должны быть выделены на различные меры, в том числе санкции против «Северного потока—2» и «противодействие России». Также оборонный бюджет Соединенных Штатов предусматривает военную помощь Украине в размере 300 миллионов долларов.

    Источники сообщили, что Белый дом в целом бюджет принял, но выступил категорически против пункта о военной помощи Украине. Если бы правительством была принята исходная формулировка, то в течение 45 дней после подписания оборонного бюджета Дональдом Трампом Украина получила бы первый и основной транш в 250 миллионов долларов. После бурных обсуждений демократы вынуждены были отказать от срочных мер в данном направлении и изменить формулировку.

    Издание отметило, что ранее Белый дом уже не стал выделять Украине средства в качестве военной помощи. Демократы утверждают: в тот период президент США намеренно задержал отправку средств, одобренных конгрессом, так как требовал от украинского коллеги «политической услуги». Речь шла о расследовании дела Байдена. Сам же Дональд Трамп продолжает настаивать, что просил Зеленского интенсивнее бороться с коррупцией.