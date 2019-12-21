СМИ: Белый дом выступил против срочного выделения военной помощи Украине

Ранее Дональд Трамп подписал бюджет на оборону США, который составил 738 миллиардов долларов. Эти деньги в течение 2020 года должны быть выделены на различные меры, в том числе санкции против «Северного потока—2» и «противодействие России». Также оборонный бюджет Соединенных Штатов предусматривает военную помощь Украине в размере 300 миллионов долларов.

Источники сообщили, что Белый дом в целом бюджет принял, но выступил категорически против пункта о военной помощи Украине. Если бы правительством была принята исходная формулировка, то в течение 45 дней после подписания оборонного бюджета Дональдом Трампом Украина получила бы первый и основной транш в 250 миллионов долларов. После бурных обсуждений демократы вынуждены были отказать от срочных мер в данном направлении и изменить формулировку.

Издание отметило, что ранее Белый дом уже не стал выделять Украине средства в качестве военной помощи. Демократы утверждают: в тот период президент США намеренно задержал отправку средств, одобренных конгрессом, так как требовал от украинского коллеги «политической услуги». Речь шла о расследовании дела Байдена. Сам же Дональд Трамп продолжает настаивать, что просил Зеленского интенсивнее бороться с коррупцией.