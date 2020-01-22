СМИ: Белый дом США перепутал Иран и Ирак

В результате этой путаницы, на видео анонсировали встречу Дональда Трампа с иранским президентом Роухани. Хотя на самом деле планировалась встреча с президентом Ирака Бархамом Салихом.

Правители встретились на Международном экономическом форуме в Давосе, чтобы обсудить разногласия, возникшие между Багдадом и Вашингтоном.

Незадолго до этого иранский политик Ахмад Хамз выступил в парламенте с заявлением, что заплатит три миллиона долларов тому, кто убьет Трампа. Вопрос об одобрении этого предложения духовными лидерами Ирана депутат проигнорировал.