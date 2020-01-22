    22 января 2020, 19:12

    СМИ: Белый дом США перепутал Иран и Ирак

    Дарья Морозова

    Белый дом США попал в неловкую ситуацию. На видео в их официальном YouTube-канале перепутали Иран и Ирак. Об этом сообщило интернет-издание Independent.
    СМИ: Белый дом США перепутал Иран и Ирак

    В результате этой путаницы, на видео анонсировали встречу Дональда Трампа с иранским президентом Роухани. Хотя на самом деле планировалась встреча с президентом Ирака Бархамом Салихом.

    Правители встретились на Международном экономическом форуме в Давосе, чтобы обсудить разногласия, возникшие между Багдадом и Вашингтоном.

    Незадолго до этого иранский политик Ахмад Хамз выступил в парламенте с заявлением, что заплатит три миллиона долларов тому, кто убьет Трампа. Вопрос об одобрении этого предложения духовными лидерами Ирана депутат проигнорировал.