СМИ: Белый дом подаст в суд на штат Техас из-за закона об абортах

Администрация президента США Джо Байдена планирует в ближайшее время подать на Техас из-за закона об абортах. Новые правила штата противоречат федеральному законодательству.

По сведениям источника газеты The Wall Street Journal, Министерство юстиции США планирует направить иск 9 сентября.

Министр юстиции Меррик Гарленд ранее заявил, что намерен защитить жительниц штата Техас, планирующих сделать аборт. При этом он будет опираться на правовые нормы, запрещающие физически препятствовать или использовать угрозу применения силы с целью удержать человека, обращающегося за услугами по охране репродуктивного здоровья.

Новый закон об абортах вступил в силу в штате Техас на прошлой неделе. Согласно ему, женщине откажут в услуге, если срок беременности больше шести недель. Запрет распространяется и на тех, кто забеременел в результате изнасилования или инцеста. Кроме того, закон позволяет всем желающим подавать в суд на нарушивших указанные правила. Предполагается, что истцам будут выплачивать не менее 10 тысяч долларов в случае их успеха в суде.