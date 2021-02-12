СМИ: белорусских оппозиционеров приютят в Германии

Белорусским оппозиционерам предоставят убежище в Германии. Страна рассчитывает принять до 50 представителей оппозиции и членов их семей. Каждый случай будут рассматривать отдельно.

МВД ФРГ уже обговорило вопрос с МИД Германии, сообщила газета Süddeutschen Zeitung со ссылкой на документ из министерства внутренних дел страны.

Ведомства условились принять «до 50 преследуемых» в Белоруссии оппозиционеров. Указанное число формальной верхней границей считать не стоит: каждый конкретный случай рассмотрят отдельно. Принимать оппозиционеров начнут «в кратчайшие сроки», указано в документе.

Депутат парламентской фракции «Союз 90/Зеленые» Мануэль Саррацин назвал ограничение в 50 человек «при таком масштабе репрессий» слишком серьезным. Он надеется, что немецкое правительство при необходимости скорректирует это количество.

Белорусским активистам облегчат визовые требования и предоставят убежище. Германия также выделила 21 миллион евро на поддержку гражданского общества, белорусские студенты и ученые получат стипендии, а получившим травмы окажут психологическую помощь. Меры прописаны в плане действий в поддержку оппозиции Белоруссии, который ранее приняли власти ФРГ.