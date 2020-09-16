СМИ: Белоруссию лишили техподдержки ПО, которое позволяло блокировать сайты

Американская компания, продавшая Белоруссии технологию по фильтрации трафика, перестала сотрудничать с Минском. Лицензионное соглашение расторгнуто.

Белорусские власти сотрудничали с Sandvine Inc. По данным агентства Bloomberg, в технологию компании был добавлен пользовательский код. С его помощью свободный поток информации во время протестов в стране просто блокировали.

В Sandvine Inc заявили, что продукцию использовали для нарушения прав человека. Программное обеспечение в Белоруссии останется, однако обновление технологии прекратится. Кроме того, специалистам республики не окажут техническую поддержку. Оборудование, подчеркнули калифорнийские разработчики, будет работать, пока не сломается.

Технология Sandvine, указано в материале, позволила ограничить доступ белорусов к тысячам сайтов. Заблокированными оказались Google, YouTube и Twitter. Невозможно было зайти на Facebook и иностранные новостные ресурсы — CNN и «Би-би-си». Не работали сервисы WhatsApp, Telegram и Viber.

С разработкой белорусские власти познакомились в мае. Поставки оборудования якобы шли через российского системного интегратора Jet Infosystems. Установили его в Национальном центре обмена трафиком в Минске. Разработка Sandvine позволила заблокировать до 40% входящего и исходящего трафика в стране.